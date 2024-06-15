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لبنان

أتى على مساحات حرجية واسعة.. إخماد حريق في الشوف كاد ان يصل إلى المنازل (صور)

Lebanon 24
15-06-2024 | 23:55
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تمكن عناصر من الدفاع المدني من إخماد حريق أتى على مساحات حرجية شاسعة في عيتات ـ الشوف كاد أن يصل إلى المنازل.

فقد تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهودٍ مضنية استمرّت منذ الساعة ٢٢:٤٥ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٥ ولغاية الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/١٦ من إخماد حريق شبّ، نتيجة استعمال المفرقعات والالعاب النارية، في مساحة شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في عيتات - الشوف حيث كادت النيران أن تلامس المنازل.
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وقد واجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران بسبب وعورة الطرقات المؤدية الى موقع الحريق.

وسيواظب العناصر على التواجد في تلك البقعة الجغرافية للمراقبة والتدخل الفوري في حال تجدد النيران علماً بأنه قد تم تبريد رقعة الحريق جيداً منعاً من تجدده.


 
 
 
 
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