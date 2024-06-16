في ابي سمراء.. إطلاق نار بإتجاه أحد المحلات إليكم التفاصيل

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أقدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق النار بإتجاه محل عائد للمدعو "م.ع" في محلة ابي سمراء - الخناق بالقرب من صيدلية الشفاء واصابته بطلقات نارية ومن ثم فروا إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".واقتصرت الاضرار على الماديات.يُذكر ان المحل المستهدف هو عائد لمطلق النار مساء أمس السبت على العنصر في قوى الامن الداخلي "ا.ف".إلى ذلك، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من القاء القبض على المدعو "م.ع" الذي اقدم امس على على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ا.ف" في محلة ابي سمراء بالقرب من حديقة الاطفال .وقد نقل "ا.ف" الى مستشفى دار الشفاء للعلاج وهو سيخضع لعملية جراحية نتيجة اصابته بطلق ناري في بطنه.