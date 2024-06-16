"حزب الله" يضع حلفاءه في الاجواء..

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في ظل التطورات العسكرية التي تحصل على جبهة الجنوب والتصعيد اللافت الذي يفرض نفسه على مختلف المحاور، قام "حزب الله" خلال الفترة الماضية بوضع معظم حلفائه في أجواء المعركة وكيفية تطورها.وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب، التقى عبر مسؤوليه، شخصيات وممثلين عن احزاب حليفة ووضعهم في اجواء التصعيد الحاصل والاحتمالات التي من الممكن حصولها في المقبل من الايام..وترى المصادر ان الحزب حريص على تطمين الحلفاء بشكل دائم على الوضع العسكري والميداني نظرا لكمية المعلومات التي تنتشر في وسائل الاعلام والتي تؤثر على انتشار الحقيقة الفعلية لما يحصل.