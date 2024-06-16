أسلحة لم يكشف عنها سابقا؟

Advertisement

لاحظ مراقبون وخبراء عسكريون ان "حزب الله" اعلن في الايام الماضية عن استخدام صواريخ واسلحة متطورة ايرانية الصنع لم تكن ايران قد اعلنت عن تطويرها او وجودها سابقا.وهذا الاعلان الاول عن هذه الاسلحة، بحسب معنيين، كان في الميدان، حيث شكلت مفاجأة جدية، ومنها صاروخ "الماس الجيل الرابع" الذي لم تعلن ايران عن انتاجه اصلا.وتقول المصادر ان "حزب الله" يتقصد اظهار هذه الامور للقول انه يستطيع استخدام اسلحة متقدمة تخدم المعركة بشكل كبير في حال توسعت الحرب، خصوصا ان تل ابيب ليس لديها اي فكرة عن قدرات هذه الاسلحة.