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لبنان

في طرابلس.. مجهولون أضرموا النار أمام أحد المحلات (صورة)

Lebanon 24
16-06-2024 | 01:16
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افادت مندوبة "لبنان24" بإقدام مجهولين، على اضرام النيران داخل محل عائد للمدعو "م.ع" في منطقة ابي سمراء، بالقرب من مستديرة الشفاء في طرابلس .

ورجحت المعلومات ان يكون السبب عائد على خلفية قيام المذكور بإطلاق النار على العنصر في قوى الامن الداخلي "ا.ف" ليل امس، واصابته بطلق ناري في بطنه بالقرب من حديقة الاطفال في منطقة ابي سمراء.
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