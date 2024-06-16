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لبنان

وزير يستعد لخوض الانتخابات في طرابلس

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-06-2024 | 02:15
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بدأ وزير شمالي، من خلال فريقه المعاون، بالتحضير خلف الكواليس للترشّح للإنتخابات النيابية المقبلة في عاصمة الشمال طرابلس، إذ يردّد مقرّبون منه نيّته خوض الإستحقاق في هذه الدائرة.
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المصدر: لبنان 24
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