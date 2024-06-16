وزير يستعد لخوض الانتخابات في طرابلس

بدأ وزير شمالي، من خلال فريقه المعاون، بالتحضير خلف الكواليس للترشّح للإنتخابات النيابية المقبلة في عاصمة الشمال طرابلس، إذ يردّد مقرّبون منه نيّته خوض الإستحقاق في هذه الدائرة.

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