وسط حضور سياسي وأمني.. بلدية طرابلس نظمت بروتوكول عيد الأضحى المبارك

نظمت بلدية طرابلس الإحتفالية والمراسم بعيد الأضحى، وفقا للبروتوكول والتقاليد الطرابلسية، بحضور رئيس البلدية رياض يمق ورئيس مصلحة الهندسة في بلدية الميناء عامر حداد ممثلا محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، والنائب جميل عبّود.

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وزار ممثل محافظ الشمال ورئيس بلدية طرابلس والحضور سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في أبي سمراء، حيث كان في استقبالهم مع عضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الدكتور منذر حمزة، وعدد من مشايخ دار الافتاء.



وخلال استراحة قصيرة وقبل التوجه لآداء صلاة العيد في الجامع المنصوري الكبير، تم عرض للأوضاع العامة اللبنانية منها والطرابلسية.



بعد ذلك، توجه الجميع الى الجامع المنصوري الكبير، حيث كان في الاستقبال كشافة الجراح في طرابلس، وأعضاء لجنة دائرة الاوقاف الإسلامية في طرابلس.

وأمّ مفتي طرابلس الشمال الشيخ محمد طارق إمام المصلين في المسجد المنصوري الكبير، حيث ألقى خطبة دعا فيها الى انتخاب رئيس للجمهورية، رافضا الدعوات الى الشذوذ والانحراف، مؤكدا موقف دار الفتوى الثابت في هذا المجال، ومناديا بمعالجة الأزمة في مدينة طرابلس وتلافي الفوضى الحاصلة فيها .



وقال: "إن كل مسؤول في هذا البلد واخص بالذكر في مدينتنا طرابلس مطالب بمعاني هذا العيد، فلا يقبل السكوت عن العجز الى هذه الدرجة في الحياة. فطرابلس تعاني وتئن، وتعاني من فوضى عارمة وعشوائية منتشرة وتفلتا كبيرا".

أضاف: "مدينتنا الجميله الأنيقة الفواحة الفيحاء المعطارة هي اليوم ابعد ما تكون عن المدن العصرية اللائقة باهلها. من يعيد لهذه المدينة القها ولقبها؟".



اضاف: "اما ساستنا على المستوى الوطني فالعيد ومعانيه في واد وهمهم في واد اخر الا من رحم الله، حساباتهم ليست أولوية الناس وانتظام الدولة وحسن ادارة البلاد خصوصا في هذه الازمات والبديهيات المطلوبة منهم لا يقومون بها، وهي انتخاب الرئيس لبدء انتظام الامور رغم كل ما يعانيه الناس الان".



وتابع: "أما قيمنا واخلاقنا فتلك الاغلى انها ثوابت ديننا لا يختلف عليها احد ولا يفرط فيها احد انها في حماية الجميع لا يمكن ان يقبل احد بدعوات الانحراف والشذوذ والعبث والضياع انها قضية ابنائنا وبناتنا وهم اغلى ما عندنا".



وبعد صلاة وخطبة العيد، ألبس الدكتور يمق، المفتي إمام العباءة في تقليد عثماني قديم، بمشاركة وحضور النائب كريم كبارة، الوزير السابق عمر مسقاوي، رؤساء المصالح والدوائر في البلدية ودار الفتوى واوقاف طرابلس. (الوكالة الوطنية للإعلام)