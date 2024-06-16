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لبنان

القرم في عيد الأضحى: نتمنّى أن ينجّي الله لبنان من الحرب

Lebanon 24
16-06-2024 | 02:10
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أمل وزير الاتصالات جوني القرم أن يعم السلام مع حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وكتب عبر حسابه على منصة "أكس": "مع حلول عيد الأضحى المبارك، نتمنى أن يعمّ السلام والمحبة في قلوب الجميع وأن ينجّي الله لبنان من براثين الحرب".
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أضاف: "عسى أن يكون هذا العيد فرصة تتقشّع من خلاله الغيوم السوداء عن بلدنا وتحلّ الأزمات التي يرزح تحتها".

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