القرم في عيد الأضحى: نتمنّى أن ينجّي الله لبنان من الحرب

أمل وزير الاتصالات جوني القرم أن يعم السلام مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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وكتب عبر حسابه على منصة "أكس": "مع حلول عيد الأضحى المبارك، نتمنى أن يعمّ السلام والمحبة في قلوب الجميع وأن ينجّي الله لبنان من براثين الحرب".أضاف: "عسى أن يكون هذا العيد فرصة تتقشّع من خلاله الغيوم السوداء عن بلدنا وتحلّ الأزمات التي يرزح تحتها".