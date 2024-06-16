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لبنان

مفتي عكار في خطبة العيد: عيننا على فلسطين ولبنان

Lebanon 24
16-06-2024 | 02:19
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‎أدّى مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا خطبة وصلاة عيد الأضحى، في مسجد حلبا الكبير.

وكان في استقبال زكريا عند وصوله الى دار إفتاء عكار في حلبا، محافظ عكار عماد اللبكي مع عددٍ من الشخصيات.

وشدد زكريا على أننا "رغم الأحزان والآلام من حولنا إلا أننا مطالبون بإحياء شعيرة من شعائر الإسلام أمرنا الله بها، وأن نفرح ونُفرح من حولنا". 
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أضاف: "في هذه الأيام، عيننا على مكة المكرمة، وعيننا على حجاج بيت الله الحرام، ونأمل لهم حجًا مبرورًا وطاعة متقبّلة.. وعيننا أيضًا على فلسطين وغزة، وما يجري فيها، وهي تواجه الطُّغاة المجرمين.. عيننا أيضاً على لبنان وما يجري فيه، والمؤلم أنه ورغم كل الأزمات إلا أن الحكّام فيه، لم يرفّ لهم جفنٌ، وكأنّ ما يجري للناس من عذابات لا يعنيهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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