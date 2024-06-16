شهيدة جديدة.. "غادة" أسلمت الروح بعد أسبوع على إصابتها بغارة اسرائيلية

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استشهدت "غادة عبادي" من بلدة كفرا متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها جراء غارة نفذها الجيش الإسرائيلي منذ نحو أسبوع بين منطقتي كفرا ودير عامص في صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكانت عبادي مع زوجها وأصيبت حينها في الغارة التي استهدفت سيارة رابيد ما أدى إلى احتراقها.