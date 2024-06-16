الحاج حسن: المقاومة ماضية على ضرب العدو

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قال النائب حسين الحاج حسن، خلال احتفال تأبيني في بلدة يونين، أن "ردع العدو سينخفض وارتداعه سيزداد أمام مقاومة مصممة وشعب مقاوم".وأكد: "طالما استمر العدوان على غزة، ستستمر نصرتنا لغزة، ستستمر مقاومتنا في عملياتها وتضحياتها، ستستمر في كم العمليات صعودا، وفي نوعية العمليات تقدما، وفي الأهداف داخل كيان العدو ضربا وقصفا".وتابع: "المقاومة ماضية، مصممة، عازمة على ضرب العدو والحاق الهزيمة به، لا يخيفنا تهديده، ولا يجعلنا نتراجع اغتيالاته للمقاومين والاعتداءاته على المواطنين، بل ان شهادة المقاومين واستشهاد المدنيين، يزيدنا عزما على الاستمرار في نصرة غزة، والدفاع عن لبنان".وختم الحاج حسن: "نحن متمسكون بخياراتنا وبمقاومتنا نصرة لأهل غزة، وبالعهد الذي قطعناه لقادتنا الشهداء". (الوكالة الوطنية للإعلام)