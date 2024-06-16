مسؤول عسكري إسرائيلي يحذّر من الحرب مع "الحزب": سيجلب محرقة إلى الدولة

أعلن اللواء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك أن "أي قرار من نتنياهو لمهاجمة "حزب الله" سيجلب محرقة على الدولة".

ولفت إلى أن "الحرب في غزة فقدت غايتها وهي مستمرة فقط من أجل مصلحة نتنياهو". (الجزيرة)