عن الحفلات في لبنان.. هذا ما قاله نقيب أصحاب المطاعم

كتب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي على منصة "أكس": "ما شهدته العاصمة أمس لا مثيل له في أي بلد في العالم يعيش أوضاعًا مشابهة للبنان، إن تجمّع فناني لبنان والعرب بحفلات رغم التحديات الكبيرة هو رسالة بارزة للعالم أجمع، أن لبنان كان وسيبقى واحة للفن والحب والسلام والسياحة".

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