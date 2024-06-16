قوى الأمن هنّأت اللبنانيين بالأضحى

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هنأت مديرية قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على منصّة "أكس" اللبنانيين لمناسبة عيد الاضحى وكتبت: "في عيد الأضحى المبارك تتقدّم قوى الأمن من اللبنانيين بأصدق التهاني، متمنّية أن يعمّ الخير والأمان وطننا الحبيب لبنان".