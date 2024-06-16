في العبدة.. غرق أثناء ممارسته هواية السباحة

غرق المدعو "ي.ك" من مواليد 2003 لبناني الجنسية اثناء ممارسته هواية السباحة في بحر العبدة ما ادى الى وفاته على الفور ليتم نقل جثته الى مستشفى الخير في المنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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