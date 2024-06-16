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لبنان

في العبدة.. غرق أثناء ممارسته هواية السباحة

Lebanon 24
16-06-2024 | 04:53
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غرق المدعو "ي.ك" من مواليد 2003 لبناني الجنسية اثناء ممارسته هواية السباحة في بحر العبدة ما ادى الى وفاته على الفور ليتم نقل جثته الى مستشفى الخير في المنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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