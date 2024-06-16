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لبنان
لمرتادي الشواطئ.. تحذير هام من الدفاع المدني
Lebanon 24
16-06-2024
|
04:51
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شددت المديرية العامة للدفاع المدني على المواطنين والمقيمين والسائحين الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى الشاطئ، نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج وسرعة، لافتة إلى حركة التيارات البحرية التي تأثر على تسارع حركة المد والجزر، خاصةً بعد أن تكررت حوادث الغرق في الاونة الأخيرة.
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وذكرت المواطنين والمقيمين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.
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