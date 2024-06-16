لمدّة سنة.. ماذا قرّرت إسرائيل بشأن المستوطنين الذين تركوا منازلهم قرب الحدود مع لبنان؟

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تمديد إقامة سكان الحدود مع لبنان في الفنادق لمدة سنة.

ونزح الآلاف من المستوطنين من بلداتهم القريبة من جنوب لبنان، بسبب قصف "حزب الله" المستمرّ، منذ 8 تشرين الأوّل الماضي.