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لبنان

لمدّة سنة.. ماذا قرّرت إسرائيل بشأن المستوطنين الذين تركوا منازلهم قرب الحدود مع لبنان؟

Lebanon 24
16-06-2024 | 05:39
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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تمديد إقامة سكان الحدود مع لبنان في الفنادق لمدة سنة.  
 
ونزح الآلاف من المستوطنين من بلداتهم القريبة من جنوب لبنان، بسبب قصف "حزب الله" المستمرّ، منذ 8 تشرين الأوّل الماضي.
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