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لبنان
كلاس اتصل بمازن طبارة مهنئا
Lebanon 24
16-06-2024
|
06:09
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اتصل وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس، برئيس نادي الرياضي مازن طبارة وهنأه على الفوز الباهر بلقب بطولة آسيا الذي حققه النادي، متوجها بالتهنئة إلى الفريق بادارته وجهازه الفني ولاعبيه والى جمهوره العريض، معتبراً هذا الفوز نصراً لكل لبنان.
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