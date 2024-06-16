كم تبلغ المساحة التي أحرقها "الحزب" بصواريخه داخل إسرائيل؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إحتراق 52 ألف دونم في الجليل والجولان المحتلّ، بنيران "حزب الله"، منذ بداية الحرب.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيليّة أنّ "عملية التعافي من الحرائق ستستغرق سنوات".