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لبنان

كم تبلغ المساحة التي أحرقها "الحزب" بصواريخه داخل إسرائيل؟

Lebanon 24
16-06-2024 | 06:24
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إحتراق 52 ألف دونم في الجليل والجولان المحتلّ، بنيران "حزب الله"، منذ بداية الحرب.
 
 
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيليّة أنّ "عملية التعافي من الحرائق ستستغرق سنوات".
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