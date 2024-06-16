مأساة كادت أنّ تحصل... إليكم بالصور ما جرى على شاطىء جبيل

عمل عناصر من الدفاع المدني، على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لثلاثة مواطنين اصيبوا جراء ارتطامهم بالصخور أثناء ممارستهم هواية السباحة بسبب قوة التيار على شاطئ جبيل.

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