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لبنان

مأساة كادت أنّ تحصل... إليكم بالصور ما جرى على شاطىء جبيل

Lebanon 24
16-06-2024 | 06:50
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عمل عناصر من الدفاع المدني، على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لثلاثة مواطنين اصيبوا جراء ارتطامهم بالصخور أثناء ممارستهم هواية السباحة بسبب قوة التيار على شاطئ جبيل.
 
 
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