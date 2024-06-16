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لبنان

فوق منطقة بحريّة... ماذا اعترضت إسرائيل قبل قليل؟

Lebanon 24
16-06-2024 | 07:08
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أفادت "القناة 12 الإسرائيلية"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ اعترض طائرة من دون طيار في منطقة نهاريا البحرية.
 
 
وأضافت أنّ الجيش الإسرائيلي هاجم مناطق في جنوب لبنان.
 
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وفي هذا السياق، أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على بلدة يارون، وقصفت مدفعيّة العدوّ أطراف بلدة كفرشوبا.
 
 
 

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