فوق منطقة بحريّة... ماذا اعترضت إسرائيل قبل قليل؟

أفادت "القناة 12 الإسرائيلية"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ اعترض طائرة من دون طيار في منطقة نهاريا البحرية.

وأضافت أنّ الجيش الإسرائيلي هاجم مناطق في جنوب لبنان.

Advertisement

وفي هذا السياق، أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على بلدة يارون، وقصفت مدفعيّة العدوّ أطراف بلدة كفرشوبا.