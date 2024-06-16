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لبنان

إسرائيل وحرب لبنان وغزة.. تقرير يتحدث عن "مأزق نتنياهو"

Lebanon 24
16-06-2024 | 07:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن صحيفة "الغارديان" البريطانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخوض حربا على جبهتين، مضيفة أنه "لا توجد نهاية في الأفق لأي منهما".

وقال بيتر بومونت، أحد كبار المراسلين الدوليين في "الغارديان: "بعد 9 أشهر من الصراع في غزة، الذي أعقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول، تقاتل إسرائيل على جبهتين في وقت واحد".
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وأضاف، في مقال تحليلي: "لكن الوعد بتحقيق النصر السريع أو الحاسم، على الرغم من استخدام قوة نيران هائلة وما يترتب على ذلك من عواقب مدمرة على المدنيين في غزة، تبين أنه مجرد وهم".

وتابع: "يبدو أنه من المقدر أن تستمر صراعات إسرائيل مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان إلى أجل غير مسمى".

وأوضح بومونت: "لقد كشف الفشل المستمر في محادثات وقف إطلاق النار عن وجهات نظر متعارضة تماما بين إسرائيل وحماس".
 
وأردف قائلا: "إذا كانت هناك نقطة مشتركة في التقييمات الميدانية لإسرائيل وحماس، فهي تكمن في اعتقاد الجانبين بأنه لا يوجد خيار آخر سوى مواصلة القتال".

كما أشار إلى أن إدارة إسرائيل للحرب باستخدام "قوة نيران هائلة وما تلاها من معاناة مدنية كارثية، جعلتها تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة واتهامات بارتكاب جرائم حرب متسلسلة، بما في ذلك الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كسلاح حرب، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل".

وأبرز أن "إذا كان هذا يفسر موقف حماس المتشدد في مفاوضات وقف إطلاق النار، وهي أنها لن تقبل إلا بانتهاء القتال وانسحاب إسرائيل من غزة، فإن موقف إسرائيل يتسم على نحو مماثل بعدم المرونة".

وقال الصحفي البريطاني: "وبينما يصر حزب الله على أنه لا يسعى إلى حرب شاملة ولكنه مستعد لها إذا حدثت، فإن ما لا يزال غير واضح هو كيف سينتهي القتال وبأي شروط".

وختم مقاله التحليلي بالقول: "يبدو أن الحرب على الجبهتين، بغض النظر عن الرعب الذي تتسم به، ستستمر في الوقت الراهن".

لبنان

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