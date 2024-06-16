26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان يكشف الحقيقة... هل أُلغِيَت الإمتحانات الرسميّة لشهادة الثانويّة؟
Lebanon 24
16-06-2024
|
07:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب التربوي في اقليم جبل عامل في حركة أمل البيان التالي:
"ينتشرُ تسجيلٌ صوتيّ لأحد الأشخاص يدّعي فيه بأنّه مسؤول تربوي في حركة أمل حيث يؤكّد للطّلاب من خلاله إلغاء الامتحانات الرّسمية لشهادة الثانوية العامة وقد ذكر فيه اسم دولة الرئيس الأخ نبيه بري.. نؤكّد لكم من موقعنا بأنّ هذا الأمر عارٍ عن الصّحة ومشبوه.. وسيتم اتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المرسِل وبحقّ كل من تسوّل له نفسه التّأثير سلبًا على نفسيّة طلّابنا وتفاديًّا لتكرار مثل هذه الظّاهرة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كارين رزق الله وابنتها بإطلالتين جريئتين.. شاهدوا ماذا ارتديتا (صور)
Lebanon 24
كارين رزق الله وابنتها بإطلالتين جريئتين.. شاهدوا ماذا ارتديتا (صور)
04:10 | 2024-06-16
16/06/2024 04:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تتعرّض للهجوم.. شاهدوا كيف رقصت بإثارة مع مقدم برامج لبناني (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تتعرّض للهجوم.. شاهدوا كيف رقصت بإثارة مع مقدم برامج لبناني (فيديو)
00:27 | 2024-06-16
16/06/2024 12:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل ضخم.. شاهدوا ماذا قال عمرو دياب عن بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حفل ضخم.. شاهدوا ماذا قال عمرو دياب عن بيروت (فيديو)
16:06 | 2024-06-15
15/06/2024 04:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
Lebanon 24
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
07:41 | 2024-06-16
16/06/2024 07:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "أرجأت حرب لبنان".. هل انتهت المعركة؟
Lebanon 24
إسرائيل "أرجأت حرب لبنان".. هل انتهت المعركة؟
05:00 | 2024-06-16
16/06/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:08 | 2024-06-16
توقيف مواطنَين في بعلبك.. هذا ما أعلنه الجيش
14:00 | 2024-06-16
بسبب صواريخ "حزب الله"... إليكم ما فعلته الحرائق في إسرائيل
13:50 | 2024-06-16
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:48 | 2024-06-16
أبي رميا معايدا بالأضحى: نأمل أن ننهض من كبوتنا
13:25 | 2024-06-16
نصيحة من حزب الله الى حماس.. هذا ما كشفه تقرير اسرائيلي
13:08 | 2024-06-16
حرائق بالجملة.. اليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني اليوم
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
16/06/2024 21:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
16/06/2024 21:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
16/06/2024 21:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24