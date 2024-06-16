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لبنان

بيان يكشف الحقيقة... هل أُلغِيَت الإمتحانات الرسميّة لشهادة الثانويّة؟

Lebanon 24
16-06-2024 | 07:36
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صدر عن المكتب التربوي في اقليم جبل عامل في حركة أمل البيان التالي:

"ينتشرُ تسجيلٌ صوتيّ لأحد الأشخاص يدّعي فيه بأنّه مسؤول تربوي في حركة أمل حيث يؤكّد للطّلاب من خلاله إلغاء الامتحانات الرّسمية لشهادة الثانوية العامة وقد ذكر فيه اسم دولة الرئيس الأخ نبيه بري.. نؤكّد لكم من موقعنا بأنّ هذا الأمر عارٍ عن الصّحة ومشبوه.. وسيتم اتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المرسِل وبحقّ كل من تسوّل له نفسه التّأثير سلبًا على نفسيّة طلّابنا وتفاديًّا لتكرار مثل هذه الظّاهرة".
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