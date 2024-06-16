مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)

فاز الشاب ربيع مراد، بجائزة اللوتو الأولى، في السحب الذي حمل الرقم 2211، برفقة صديقه رامي.

وكشف أنّه عندما عَلِمَ أنّه فاز بجائزة اللوتو، التي بلغت قيمتها 30 مليار ليرة، نَسِيَ سيارته أمام أحد المحلات، بسبب سعادته.