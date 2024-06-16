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لبنان

المجلس العام الماروني هنأ بالاضحى

Lebanon 24
16-06-2024 | 08:13
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تقدم المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، من اللبنانيين بعامةً والمسلمين بخاصة، "بأصدق التهاني القلبية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يطلّ علينا هذا العام ووطننا كعاته ما زال يقدّم التضحيات رغم كل ما أصابه ويُصيبه".  
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وقال: "نسأل الله عزّ وجل، أن يُعيدَه على جميع اللبنانيين بالأمن والأمان، وأن يمنّ عليهم بالخير والصحة والطمأنينة، وعلى لبناننا الحبيب بالإستقرار السياسي والأمني".
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