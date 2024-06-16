بولا يعقوبيان تتحدّث عن أوّل شخص طلب يدها.. جواب والدتها كان مفاجئا جدّاً ماذا قالت له؟

كشفت النائبة بولا يعقوبيان، أنّ والدتها، قالت لأوّل شخص تقدّم لطلب يدها "شو بدك بهل شغلة؟، كل ما حدا تقدملي كانت أمي تقلو شو بدك بهالشغلة؟"، وأضافت "كانت بدها تزوجني، مش ملقطة فيي".

وأشارت إلى أنّ علاقتها لم تستمرّ مع هذا الشخص، لوجود خلافات بينهما.

وأوضحت أنّه في المرّة الثانيّة، طلب يدها موفق حرب، وقد أتى برفقة عائلته الكبيرة.

وأضافت أنّها لا تزال في علاقة صداقة مع زوجها السابق موفق حرب.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ يعقوبيان تزوّجت للمرّة الثانيّة من المصرفي وهبة تماري. (رصد لبنان24)