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لبنان
عبّود شارك في تقبّل التهاني بالعيد إلى جانب المفتي إمام
Lebanon 24
16-06-2024
|
08:45
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شارك النائب جميل عبوّد في مراسم بروتوكول عيد الاضحى المبارك، الذي نظّمته بلدية طرابلس.
وكانت المحطة الاولى في القصر البلدي، حيث كان في استقباله رئيس البلدية الدكتور رياض يمق و أعضاء من المجلس البلدي، في حضور رئيس دائرة الهندسة في بلدية الميناء عامر حداد ممثلاً محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا.
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بعد التشريفات و استراحة قصيرة، انتقل عبّود والحضور الى دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وكانت مناسبة جرى خلالها عرض لمجمل التطورات اللبنانية والطرابلسية.
بعد ذلك، توجه الجميع الى الجامع المنصوري الكبير، حيث شارك عبّود الى جانب المفتي إمام والرسميين في تقبل التهاني من المصلين والحضور.
ثم أوصل النائب عبّود ويمق وحداد المفتي إمام إلى منزله، وكانت المحطة الاخيرة دارة رئيس بلدية طرابلس.
وفي هذه المناسبة، هنأ عبّود "اللبنانيين عموماً وأبناء طرابلس والشمال خصوصاً بالعيد المبارك"، متمنياً أن "يعيده الله على الجميع بالخير والبركات وللحجاج الكرام عودتهم سالمين إلى أهاليهم وأوطانهم".
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