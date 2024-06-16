Advertisement

لبنان

عبّود شارك في تقبّل التهاني بالعيد إلى جانب المفتي إمام

Lebanon 24
16-06-2024 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1212471-638541495724034954.png
Doc-P-1212471-638541495724034954.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك النائب جميل عبوّد في مراسم بروتوكول عيد الاضحى المبارك، الذي نظّمته بلدية طرابلس. 

وكانت المحطة الاولى في القصر البلدي، حيث كان في استقباله رئيس البلدية الدكتور رياض يمق و أعضاء من المجلس البلدي، في حضور رئيس دائرة الهندسة في بلدية الميناء عامر حداد ممثلاً محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا.
Advertisement

بعد التشريفات و استراحة قصيرة، انتقل عبّود والحضور الى دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وكانت مناسبة جرى خلالها عرض لمجمل التطورات اللبنانية والطرابلسية. 

بعد ذلك، توجه الجميع  الى الجامع المنصوري الكبير، حيث شارك عبّود الى جانب المفتي إمام والرسميين في تقبل التهاني من المصلين والحضور.

ثم أوصل النائب عبّود ويمق وحداد المفتي إمام إلى منزله، وكانت المحطة الاخيرة دارة رئيس بلدية طرابلس.

وفي هذه المناسبة، هنأ عبّود "اللبنانيين عموماً وأبناء طرابلس والشمال خصوصاً  بالعيد المبارك"، متمنياً أن "يعيده الله على الجميع بالخير والبركات وللحجاج الكرام عودتهم سالمين إلى أهاليهم وأوطانهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:08 | 2024-06-16
14:00 | 2024-06-16
13:50 | 2024-06-16
13:48 | 2024-06-16
13:25 | 2024-06-16
13:08 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24