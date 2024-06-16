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لبنان

إخماد النيران التي اندلعت في احراج عيتات

Lebanon 24
16-06-2024 | 09:12
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تمكن عناصر من الدفاع المدني، من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في عيتات، والتي كادت أن تطال المنازل المجاورة.
وقد واجه العناصر صعوبات متعددة أثناء تنفيذ المهمة أبرزها انعدام الطرق المؤدية الى موقع الحريق وسرعة الهواء التي أدت إلى انتشار النيران، إضافة إلى خطر الالغام المزروعة.
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