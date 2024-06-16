Advertisement

لبنان

بلدات جنوبيّة تتعرّض لقصف إسرائيليّ

Lebanon 24
16-06-2024 | 09:39
A-
A+
Doc-P-1212488-638541528947432820.jpeg
Doc-P-1212488-638541528947432820.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قصفت مدفعية العدوّ الاسرائيلي، من مرابضها في فلسطين المحتلة بلدة كفركلا الحدودية.
 
 
كما قصفت أطراف بلدة كفرشوبا.
 
 
وطال القصف أيضاً، أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف اسرائيلي يطال بلدات الناقورة... هذه آخر تطورات الجبهة الجنوبية
lebanon 24
16/06/2024 21:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على بلدة حولا وقصف مدفعي على الحيّ الجنوبي لبلدة الخيام
lebanon 24
16/06/2024 21:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تطورات الجنوب.. قصفٌ متبادل وحديثٌ عن تحضير لهجومٍ ضد لبنان!
lebanon 24
16/06/2024 21:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جبهة الجنوب على أهبها.. العدو يقصف القرى الحدودية وأميركا تحذّر
lebanon 24
16/06/2024 21:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الجنوب

قصف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:08 | 2024-06-16
14:00 | 2024-06-16
13:50 | 2024-06-16
13:48 | 2024-06-16
13:25 | 2024-06-16
13:08 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24