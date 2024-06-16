بلدات جنوبيّة تتعرّض لقصف إسرائيليّ

قصفت مدفعية العدوّ الاسرائيلي، من مرابضها في فلسطين المحتلة بلدة كفركلا الحدودية.

كما قصفت أطراف بلدة كفرشوبا.

وطال القصف أيضاً، أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربيّ.