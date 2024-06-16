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لبنان

صلاة عيد الاضحى في سجن رومية برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى

Lebanon 24
16-06-2024 | 10:43
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أقيمت صلاة وخطبتا عيد الأضحى المبارك في سجن رومية أول أيام العيد، برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة.

وألقى أمين سر الهيئة ومرشد السجون الشيخ وليد زهرة خطبة العيد، وأكد خلالها مزايا عيد الأضحى ومعنى التضحية.
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وجرى بعد ذلك توزيع الحلوى على السجناء.
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