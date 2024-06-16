أبو فاعور مثل جنبلاط بمهرجان "الأضحى بيجمعنا": رغم كل الحزن نتمسك بإرادة الحياة

رعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ممثلا بالنائب وائل ابو فاعور، مهرجان "الأضحى بيجمعنا" بدعوة من الاتحاد النسائي التقدمي وبالتعاون مع بلدية راشيا- صندوق التعاضد الأهلي، ولجنة تجار راشيا، وتجمع شباب راشيا.

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حضر المهرجان طوني الحداد ممثلا النائب شربل مارون، رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد، وكيل داخلية البقاع الجنوبي في التقدمي عارف ابو منصور، أمين سر المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي نزار زاكي، مديرة فرع راشيا في كلية إدارة الاعمال الدكتورة رندة مهنا، عضوا المجلس المذهبي علي فايق واكرم عربي، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد، رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، مختار راشيا كمال ناجي وفاعليات.





ونقل أبو فاعور تحية جنبلاط ومعايدته ومحبته إلى أهل راشيا، وقال: "رغم كل الحزن الذي يحيط بنا من فلسطين الى جنوب لبنان، ورغم كل هذا الموت الذي يقف على ابواب غزة وعلى ابواب الجنوب، لا نملك الا ان نفرح او نسعى الى الفرح ولا نملك الا ان نعبر في كل مناسبة عن ارادة الحياة التي ستصنع المستقبل.

وتابع: "هذا النشاط هو باكورة نشاطات السياحة هذا العام في راشيا، راشيا البلدة جوهرة يجب ان ينفض عنها الغبار وان تصقل لكي تلمع ولكي نعرف قيمتها، راشيا بتاريخها وبتنوعها وبتعايشها وبتراثها وبعمرانها وببيئتها وبجمالها وإرثها الروحي، هذه البلدة هي جوهرة يجب ان نحافظ عليها وأن نستثمر بها".

أضاف: "كلمة لأهل راشيا ولسوق راشيا باسم تيمور جنبلاط، كما وعدنا سابقًا و آمل ان نكون قد وفينا بالوعد بأن نجعل من راشيا موئلاً للعلم وللمؤسسات والخدمات الاجتماعية والخدمات التربوية. أعد باسم تيمور جنبلاط أن نجعل هذه الراشيا مقصداً للسياحة من لبنان ومن خارج لبنان، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون أهل راشيا، فلا يجوز ان يبقى قسم كبير من أبواب السوق مقفل. ونسعى خلال هذا الصيف الى استكمال البرنامج الذي اتفقنا عليه مع لجنة الإنماء لتطوير السياحة في راشيا، حيث ستكون راشيا حافلة بالنشاطات وقريبا يتم الانتهاء من ترميم القسم الثاني من قلعة راشيا ومن درج الاستقلال الذي يصل السوق بالقلعة، وقريبا أيضا ينطلق مشروع البلاط في كعب السوق اضافة الى الكثير من المشاريع، وندعو أهالي راشيا الى الإستثمار في سوق راشيا وفتح محلات ومطاعم لتنشيط الحركة الإقتصادية والتجارية، والعمل جار للحصول على قروض ميسرة لبعض المحلات التي ستفتتح بسوق راشيا لكي تلمع هذه الجوهرة، جوهرة راشيا اليوم تجمعنا في عيد الأضحى وستجمعنا في عيد السيدة ويوم التجلّي وفي عيد الفطر وفي كل المناسبات".



