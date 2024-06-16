Advertisement

لبنان

قصف اسرائيلي يطال بلدات الناقورة... هذه آخر تطورات الجبهة الجنوبية

Lebanon 24
16-06-2024 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1212530-638541621640035081.jpeg
Doc-P-1212530-638541621640035081.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قصف العدو الاسرائيلي بمدفعيته أطراف بلدات الناقورة، يارين، وعلما الشعب، وأغار الطيران الاسرائيلي مستهدفاً منزلاً على أطراف بلدة شقرا لجهة وادي السلوقي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
Advertisement
الى ذلك، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدة الطيبة بصاروخين، الا انهما لم ينفجرا.
 
وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على اطراف بلدة محيبيب.
 
وأصيب مسعفان من جمعية الرسالة للاسعاف الصحي بحالة اختناق، اثناء مشاركتهما في اخماد الحرائق التي اندلعت في بلدة كفردونين، وقد نقلا الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2024-06-16
16:42 | 2024-06-16
15:35 | 2024-06-16
15:10 | 2024-06-16
14:25 | 2024-06-16
14:08 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24