قصف اسرائيلي يطال بلدات الناقورة... هذه آخر تطورات الجبهة الجنوبية

قصف العدو الاسرائيلي بمدفعيته أطراف بلدات الناقورة، يارين، وعلما الشعب، وأغار الطيران الاسرائيلي مستهدفاً منزلاً على أطراف بلدة شقرا لجهة وادي السلوقي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

Advertisement

الى ذلك، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدة الطيبة بصاروخين، الا انهما لم ينفجرا.

وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على اطراف بلدة محيبيب.