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لبنان

5 جرحى من عائلة واحدة بغارة اسرائيلية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-06-2024 | 12:50
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أصيبت المواطنة زينب فارس وأطفالها الأربعة بجروح طفيفة جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في أطراف بلدة شقرا جنوب لبنان حيث يقيمون بعد نزوحهم من بلدتهم حولا قبل نحو أسبوعين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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