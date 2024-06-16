5 جرحى من عائلة واحدة بغارة اسرائيلية.. اليكم التفاصيل

أصيبت المواطنة زينب فارس وأطفالها الأربعة بجروح طفيفة جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلهم في أطراف بلدة شقرا جنوب لبنان حيث يقيمون بعد نزوحهم من بلدتهم حولا قبل نحو أسبوعين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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