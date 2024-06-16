في العمروسية.. اخماد حريق كبير هذه تفاصيله

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تمكن عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة فوج إطفاء الضاحية، من إخماد النيران التي اندلعت في ٣ شاحنات من نوع بيك آب وحاوية (سعة ٤٠ قدم) محملة بأطنان من الكرتون والبلاستيك مركونة في الباحة الخارجية أمام مستودع للكرتون في العمروسية.وقد ساهمت سرعة تدخل العناصر، وتضافر الجهود التي استمرت منذ الساعة ١٥،٢٥ ولغاية الساعة ١٧،٣٥ من تاريخ اليوم الواقع في ١٦-٦-٢٠٢٤، بالسيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى الشاحنات المركونة في الباحة الخارجية للمستودع وإلى داخله. وقد واجه العناصر صعوبة في اطفاء البضائع كونها من الكرتون المضغوط، لتقتصر الاضرار على الماديات.