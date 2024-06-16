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لبنان

في العمروسية.. اخماد حريق كبير هذه تفاصيله

Lebanon 24
16-06-2024 | 13:02
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تمكن عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة فوج إطفاء الضاحية،  من إخماد النيران التي اندلعت في ٣ شاحنات من نوع بيك آب وحاوية (سعة ٤٠ قدم) محملة بأطنان من الكرتون والبلاستيك مركونة في الباحة الخارجية أمام مستودع للكرتون في العمروسية.
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وقد ساهمت سرعة تدخل العناصر، وتضافر الجهود التي استمرت منذ الساعة ١٥،٢٥ ولغاية الساعة ١٧،٣٥ من تاريخ اليوم الواقع في ١٦-٦-٢٠٢٤، بالسيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى الشاحنات المركونة في الباحة الخارجية للمستودع وإلى داخله. وقد واجه العناصر صعوبة في اطفاء البضائع كونها من الكرتون المضغوط، لتقتصر الاضرار على الماديات.
 
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