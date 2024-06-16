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لبنان

حرائق بالجملة.. اليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني اليوم

Lebanon 24
16-06-2024 | 13:08
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تمكنت عناصر الدفاع المدني المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى الساعة من تنفيذ ١٥٧ مهمة إطفاء أبرزها في المساحات الحرجية في كل من عيتات، المريجات، مكسة، رياق، جبل عميق، وفي مكاتب شركة البيبسي في الحازمية، وفي شركة كابلات لبنان في زحلة.
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وفي المناطق الحدودية التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية تمكن العناصر من إخماد النيران التي اندلعت في المساحات العشبية في قدموس، برج رحال، بدياس، كفدونين، شبعا. 
كما عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت داخل مخيم للنازحين السوريين في بلدة ماسا البقاعية.
 
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