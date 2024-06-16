أبي رميا معايدا بالأضحى: نأمل أن ننهض من كبوتنا

كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "اكس": "يأتي العيد ومعه تتكرر الأمنيات نفسها في بلد يعيش التحلل والانهيار ومجتمع يومياته قلق وتساؤلات مصيرية، لكن الأمل راسخ في نفوسنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك كي ننهض من كبوتنا وننعم باستقرار داخلي وخارجي. أعاده الله على الجميع بالخير والبركات والسعادة".

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