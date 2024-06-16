مقدمة تلفزيون "أو تي في"



آخر مظاهر التخبط الاسرائيلي، سجال تداولته وسائل الاعلام العبرية، بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجيش. فقد نشرت القناة 13 الإسرائيلية اقتباسات لرئيس وزراء العدو أدلى بها خلال جلسة للحكومة انتقد فيها الجيش الإسرائيلي في أعقاب الإعلان عن الهدنة التي وصفت بالتكتيكية في منطقة محددة في جنوب قطاع غزة لمدة 11 ساعة يوميا بهدف السماح لإدخال المساعدات بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

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وقال نتنياهو في إشارة إلى الوزيرين المستقيلين بيني غانتس وغادي آيزنكوت: هناك من يريد تغيير أهداف الحرب، وعلى حد فهمي فهو من الاثنين اللذين اعتزلا، إنهما يريدان قرارات هزيمة تترك حماس سليمة، وهذا غير مقبول بالنسبة لي. وقال نتنياهو: نحن دولة لها جيش ولسنا جيشا له دولة، ونحن في خضم حرب متعددة الجبهات، أما بالنسبة لغزة فهناك هدف لهذه الحرب، وهو لم يتغير. وهاجم نتنياهو الجيش الاسرائيلي بالمباشر بالقول: من أجل الوصول إلى هدف القضاء على قدرات حماس، اتخذت قرارات لم تكن دائما مقبولة لدى الجيش.

وعلى وقع الوضع الداخلي الاسرائيلي المأزوم، يحط الموفد الاميركي آموس هوكستين في المنطقة، في مسعى يهدف الى لجم اي تهور لنتنياهو، يدفعه الى شن حرب شاملة على لبنان، هربا من ازمته الداخلية ومن الصعوبات الميدانية في غزة.

اما في الملفات المحلية اللبنانية، فدوران في الحلقة المفرغة حتى بات المشهد يختصر بعبارة “لا دولة في الافق”، وليش فقط “لا رئاسة”، في ضوء التحلل التام للمؤسسات السياسية، والاخطر من ذلك، الانحلال الاخلاقي السياسي الكامل، سواء في تعاطي القوي السياسية في ما بينها، او في مقاربة اكثرها للمشكلات الجوهرية التي تعني الناس.





مقدمة تلفزيون "أم تي في"

أضحى مبارك، أعاده الله على اللبنانيين بالخير والسلام... صحيح أن حلول العيد خفـّض من منسوب الدينامية السياسية والتوترات العسكرية جنوباً , إلا أن أجواءَ الترقب تنتظر موعدين مفصليين. الأول، زيارة آموس هوكستين الإثنين إلى "تل ابيب"، ومن المرجح التوجه بعدها الى بيروت علماً انه لم يتمَ بعد طلبُ تحديد اي مواعيد رسمية له. وعلمت الـ mtv أن على أجندة هوكستين جولة ً أوروبية، فهل سيَنجح في مهمته ويتمكن من منع الانزلاق نحو حرب شاملة؟ الموعد الثاني في 23 حزيران ، تاريخ وصول أمين السر في الفاتيكان، بيترو بارولين إلى بيروت وهو الذي التقى منذ أيام الموفدَ الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.

وفي المعلومات أن الزيارة ، وإن كانت راعوية في الاساس, لكنها تـندرج في إطار جهودٍ دبلوماسية يقودها المسؤول الفاتيكاني الرفيع على خط الشغور الرئاسي، ومنع انفجار الوضع جنوباً بالتنسيق مع الإدارتين الفرنسية والأميركية. وسيَلتقي بارولين المسؤولين اللبنانيين والبطريرك الراعي الذي رسم خطوطَ المواصفات الرئاسية داعياً إلى وصول شخصية ٍ استثنائية، تتميز بأخلاقيتِها ووطنيتها وشجاعتها فتسمو في الشرعية وتواجه أيَ تطاولٍ عليها وعلى الكيان والدولة.





مقدمة تلفزيون "المنار"



ارجمي غزة بكل حصى الارض شياطين الانس من الاقربين والابعدين، ارجمي كل من خذلك، وأسلم رأسك لشر خلق الذين لم يتوقفوا عن الخوض بدم شعبك الصامد والصابر خلال أكثر من مئتين وخمسين يوميا. ارجمي غزة كل الغزاة بحمم الياسين الى أن يفديك ربك بنصر مبين، ويخذل شذاذ الافاق التائهين في الشوارع وألانفاق بحثا عن صورة نصر مفقود لتبقى الصورة والكلمة للمقاومة في غزة ، وآخرها عربة نمرهم التي مزقتها القسام بالامس واتبعتها اليوم بتدمير مبنى لترتفع حصيلة القتلى بين ضباط وجنود العدو خلال اربع وعشرين ساعة الى أربعة عشر، ويرتفع الصوت داخل كيان الاحتلال بأن الحرب فقدت غايتها ، وهي مستمرة فقط من اجل مصلحة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الشخصية بحسب ما قال العارف بحال جيش الاحتلال اللواء السابق في الاحتياط إسحاق بريك الذي يضيف: ان ما يجري في رفح عار، فنحن لا نقاتل حماس بشكل فعلي ، بل هم يفخخون الطرقات، ونحن نقتل، واننا أمام هزيمة استراتيجية لم نشهدها منذ تأسيس البلاد بحسب بريك الذي يتحدث عن سيناريو الانتقال من الهزيمة الى المحرقة في حال قرر نتنياهو مهاجمة حزب الل. ويقول: نحن لا نستطيع إيقاف صواريخ حزب الله ومسيراته، فماذا سيحدث في حرب إقليمية عندما نستهدف بآلاف الصواريخ والطائرات بدون طيار. الطائرات بدون طيار التي ظهرت في مشاهد بثها الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية وهي ترتقي درجة في عملها داخل الاراضي المحتلة. فقد بثت المقاومة صورا لمسيرة تنقض على قاعدة الاحتلال في خربة ماعر، فيما تقوم مسيرة ثانية بتصوير عملية الانقضاض على الهدف دون ان تتمكن القبة الحديدية من اعتراضها، ليختتم الفيديو بعبارة هذا ما سمح بنشره، فهل من لبيب في كيان الاحتلال ليفهم؟





مقدمة تلفزيون "أل بي سي"



أضحى مبارك... هوكستين في المنطقة، مسؤولون إسرائيليون في واشنطن... الموفد الأميركي آموس هوكستين في تل أبيب غدًا، والتصعيد الأسبوع الفائت والذي يمكن أن ينزلق إلى حرب، سيكون محور محادثاته مع القادة الاسرائيليين ثم ينتقل إلى بيروت بعد غد.

في الموازاة، وزير الامن الاسرائيلي يوآف غلانت الى واشنطن هذا الشهر بدعوة من نظيره الأميركي لويد اوستن حيث ستكون التطورات في الجبهة الشمالية في صلب لقائهما. محور ثانٍ من اللقاءات الاسرائيلية الأميركية في واشنطن، من بينها لقاءات وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الامن القومي تساحي هنغبي.

هل تؤدي كل هذه اللقاءات إلى تفادي ما هو أكبر من التصعيد الذي قد ينزلق إلى حرب؟ القراءات تختلف في انتظار معرفة ما يحمله هوكستين، علمًا أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها هوكستين المنطقة من السابع من تشرين الأول الفائت، كما أن زيارات المسؤولين الاسرائيليين إلى واشنطن ليست الاولى منذ بدء عملية طوفان الأقصى، ما يعني أن مسار التصعيد مازال متقدمًا على مسار التسويات التي يبدو أنها لم تنضج بعد.





مقدمة تلفزيون "الجديد"



من دون ولا "ضربة كف" اضرم عمرو دياب نار الموسيقى والغناء في بيروت امام ثلاثة وعشرين الفا ملأوا الواجهة البحرية للمدينة , وأخذت للبنان صورتان من الارض والجو: مدينة هددها العدو بالحرق فرقصت على انغام الهضبة .. وجنوب يشتعل حربا لكن نيرانه التهمت مساحات الشمال الاسرائيلي وبمهمة الاطفائي يصل " الهضبة" الاميركي آموس هوكستين يوم الثلاثاء المقبل الى لبنان قادما من تل ابيب التي يزورها غدا الاثنين ويرتب فيها حطب تهدئة النفوس ومنع الانزلاق الى توسعة الحرب. وفي معلومات الجديد فإن هوكستين سيلتقي كلا من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وتضيف المعلومات ان الموفد الاميركي سيطرح على المسؤولين اللبنانيين العودة الى اليوم السابع والتعامل مع جبهة الجنوب وفقا لما كان عليه الوضع ما قبل الثامن من اكتوبر تاريخ بدء انخراط حزب الله في معركة دعم غزة.

ولما كان موقف الحزب في هذا الصدد يربط وقف النار بمثلها في قطاع غزة اولا فإن الاجوبة اللبنانية واضحة المعالم من الآن الا اذا استطاع مهندس الطاقة الاميركي انتزاع الموافقة الاسرائيلية على مواعيد لسريان وقف اطلاق النار في القطاع. اما لناحية نقل التهديدات بالحرب الشاملة من قيادة العدو عبر موفد اصبح خبيرا محلفا بالشوؤن اللبنانية فتلك سيضعها لبنان في سلة الاشهر الثمانية الماضية والتي لم يبق فيها مسؤول دولي واوروبي الا وزار فهدد ثم غادر ليترك اسرائيل على نار مناوراتها . فالقيادات العسكرية والامنية الاسرائيلية لم تخرج منذ اربع وعشرين ساعة من كارثة جنودها داخل مدرعة النمر .. أثقل ناقلة أفراد ذات السبعين طنا والتي تتمتع بافضل حماية في العالم والنمر هذه صارت ورقا بعد ان علقت في حقل ألغام معد سلفا في رفح , وقد اضيف اليوم ضابطان اسرائيليان الى حقل رماية القسام بعد مقتل ثمانية جنود امس. وفيما تحصي اسرائيل جنودها القتلى اقام الفلسطينيون اليوم صلاة عيد الاضحى على أنقاض المساجد المدمرة، وفي المستشفيات من شمال القطاع إلى جنوبه لا سيما في مخيم جباليا شمالي القطاع حيث تجمع العشرات لاداء الصلاة وفي لبنان كانت غزة نجمة المساجد وبتكليف من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان القى الشيخ أمين الكردي خطبة عيد الاضحى في مسجد محمد الأمين في بيروت فاعتبر ان "قضية فلسطين والمسجد الأقصى لا ترتبط بدول أو محاور، وننطلق في هذا من مبادئنا الصحيحة التي أسسها ديننا". وقال اننا نعيش في بلدنا أزمة ثقة بين اللبنانيين وفي أيام المحنة أمام الذي يحدث في غزة وجنوب لبنان من مجازر وقتل وتدمير، وما يرتقي فيهما من شهداء علينا أن نعلي بيننا صوت الحكمة والتعقل ، فالذي ينفعنا هو وحدتنا، والعدو الصهيوني لا يفرق بين مسلم ومسيحي ولا سني او شيعي إنما ينظر لنا بأننا هدف له لقتلنا وإبادتنا هم يصرحون بذلك، كلام كالفتوى، لكنه عنما يصرف في سوق التداول السياسي اللبناني، يعود كل الى جبهته وخياراته فاسرائيل تحسب الف حساب قبل مواجهة " النمور" اللبنانيين.. فيما ينصرف لبنانيون الى التهويل مع المهولين





مقدمة تلفزيون "أن بي أن"



أضحى مبارك. في أول أيام العيد يواصل حجاج بيت الله الحرام مناسكهم في مشاهد تقشعر لها الأبدان. وبعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على عرفة جمع الحجاج الحصى في مزدلفة ثم تقاطروا الى مـِنى لرمي الجمرات قبل العودة مجددًا إلى مكة لتقديم الأضاحي واداء طواف الوداع في المسجد الحرام. العيد الذي يكون مدعاة احتفال وفرح ليس على هذا النحو في قطاع غزة ولا في بعض المناطق الحدودية الجنوبية الواقعة على تخوم العدوان الإسرائيلي.



وقد شدد خطباء عيد الأضحى في بيروت وخارجـَها على وحدة اللبنانيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. هذه الاعتداءات تواصلت اليوم فيما استشهدت المواطنة (غادة عبادي) التي نعتها وشيعتها حركة أمل بمأتم مهيب وهي التي كانت قد ارتقت متأثرة بجروح كانت قد أصيبت بها في غارة إسرائيلية على كفرا قبل أيام.



وفي مروحين الواقعة على تخوم العدوان عند الحدود واكبت الـ NBN زيارة أبنائها لبلدتهم صبيحة أول أيام عيد الأضحى ورصدت حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والممتلكات والبنية التحتية لكنها رصدت أيضـًا عمق تمسك المواطنين بأرضهم وفائضَ روح الصمود لديهم.

في الميدان الدبلوماسي اتصالات اقليمية ودولية يتمحور جزء منها حول سحب فتائل التفجير على جبهة الجنوب.



وفي هذا السياق تندرج زيارة الموفد الرئاسي الأميركي (آموس هوكستين) إلى تل أبيب غدًا في مهمة قد تقوده إلى بيروت.

وفي المقابل كـُشف عن زيارة قريبة سيقوم بها وزير الحرب الإسرائيلي (يؤآف غالانت) إلى واشنطن حاملاً ملفات من بينها الوضع عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية وفي قطاع غزة.



وفي القطاع كان للعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في رفح واسفرت عن مقتل ثمانية جنود وقـْعُ الصاعقة على كيان الاحتلال. وفيما قال بنيامين نتنياهو إن قلبه يتمزق إلى شظايا على الجنود القـْتلى أوضح الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة ان العملية المركبة والنوعية في رفح تأكيد على فشل العدو امام المقاومة وتوعد هذا العدو بالمزيد من كمائن الموت.

أما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فقد أعلن مرة أخرى ان الحركة جاهزة لإبرام اتفاق يتضمن وقفـًا دائمـًا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة.



