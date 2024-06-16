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لبنان

توقيف مواطنَين في بعلبك.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
16-06-2024 | 14:08
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15/ 6/ 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة نبحا - بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ع.ا.) و(خ.ا.) لإقدامهما على قطع الأشجار الحرجية، وضبطت في حوزتهما سيارة غير قانونية، وأسلحة وذخائر حربية، وأدوات لقطع الأشجار، وكمية من حشيشة الكيف.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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