توقيف مواطنَين في بعلبك.. هذا ما أعلنه الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 15/ 6/ 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة نبحا - بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ع.ا.) و(خ.ا.) لإقدامهما على قطع الأشجار الحرجية، وضبطت في حوزتهما سيارة غير قانونية، وأسلحة وذخائر حربية، وأدوات لقطع الأشجار، وكمية من حشيشة الكيف.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.