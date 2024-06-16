البعريني استقبل مهنئين بعيد الأضحى

استقبل عضو "تكتّل الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني في مكتبه وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مختلف المناطق العكارية.



ومن أبرز المهنئين النائبان سجيع عطية وأحمد رستم، وطبيب القضاء في عكار الدكتور حسن الأدرع، إضافة إلى وفود بلدية واختيارية وشعبية وهيئات وفاعليات من مختلف المناطق.

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