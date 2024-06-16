رجل الخير والعطاء.. والد الوزير محمد شقير في ذمة الله

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غيب الموت اليوم رجل الخير والعطاء الحاج نزار شقير، والد الوزير محمد شقير.يصلى على جثمانه ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 17 حزيران 2024 في جامع الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم من الوزير شقير ومن عائلته الكريمة بأحر التعازي، سائلة الله ان يتغمد فقيدهم الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.