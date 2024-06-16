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لبنان

ابن الـ10 سنوات في المستشفى.. تناول جرعة زائدة من المخدرات

Lebanon 24
16-06-2024 | 16:54
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أدخل احد الاطفال الذي يبلغ من العمر ١٠ سنوات من سكان مدينة طرابلس الى المستشفى بحالة حرجة نتيجة اعطائه حبوب مخدرة بكمية كبيرة ما ادى الى تدهور حالته الصحية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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