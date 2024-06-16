ابن الـ10 سنوات في المستشفى.. تناول جرعة زائدة من المخدرات

أدخل احد الاطفال الذي يبلغ من العمر ١٠ سنوات من سكان مدينة طرابلس الى المستشفى بحالة حرجة نتيجة اعطائه حبوب مخدرة بكمية كبيرة ما ادى الى تدهور حالته الصحية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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