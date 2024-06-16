بحال التصعيد مع حزب الله.. إسرائيل تحذر من عواقب مُدمرة

Advertisement

اتهمت إسرائيل حزب الله بالتصعيد، وسط توتر كبير شهدته الحدود اللبنانية جنوباً خلال الأيام الماضية، والذي أنذر باحتمال اتساع الصراع."تصعيد خطير"فقد رأى الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في بيان عبر الفيديو باللغة الإنكليزية اليوم الاثنين، إن تزايد هجمات حزب الله يقود القوات الإسرائيلية إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا.واعتبر أن هذا التصعيد يمكن أن يكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها، وفق زعمه.أتى هذا لإعلان بعدما استعرت المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ صباح الأربعاء الماضي، إثر الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة جويا، وأدت إلى مقتل 4 عناصر من حزب الله بينهم القيادي طالب عبد الله المسؤول عن "وحدة النصر" المعنية بعمليات الحزب في الجنوب.(العربية)