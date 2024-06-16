28
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بحال التصعيد مع حزب الله.. إسرائيل تحذر من عواقب مُدمرة
Lebanon 24
16-06-2024
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت إسرائيل حزب الله بالتصعيد، وسط توتر كبير شهدته الحدود اللبنانية جنوباً خلال الأيام الماضية، والذي أنذر باحتمال اتساع الصراع.
"تصعيد خطير"
فقد رأى الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.
Advertisement
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في بيان عبر الفيديو باللغة الإنكليزية اليوم الاثنين، إن تزايد هجمات حزب الله يقود القوات الإسرائيلية إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا.
واعتبر أن هذا التصعيد يمكن أن يكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها، وفق زعمه.
أتى هذا لإعلان بعدما استعرت المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ صباح الأربعاء الماضي، إثر الغارة التي استهدفت منزلاً في بلدة جويا، وأدت إلى مقتل 4 عناصر من حزب الله بينهم القيادي طالب عبد الله المسؤول عن "وحدة النصر" المعنية بعمليات الحزب في الجنوب.(العربية)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
Lebanon 24
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
07:41 | 2024-06-16
16/06/2024 07:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة أحد أبرز الفنانين تُثير قلق مُحبيه... ماذا قالت عن وضعه الصحيّ؟
Lebanon 24
إبنة أحد أبرز الفنانين تُثير قلق مُحبيه... ماذا قالت عن وضعه الصحيّ؟
05:08 | 2024-06-16
16/06/2024 05:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حصل في انطلياس... شاهدوا هذا الفيديو للحظة وقوع حادث سير مروّع
Lebanon 24
حصل في انطلياس... شاهدوا هذا الفيديو للحظة وقوع حادث سير مروّع
10:30 | 2024-06-16
16/06/2024 10:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من منطقة الضبية... حركات "خطيرة" في وسط الطريق!
Lebanon 24
فيديو من منطقة الضبية... حركات "خطيرة" في وسط الطريق!
09:53 | 2024-06-16
16/06/2024 09:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتداءً من الغدّ هكذا سيُصبح الطقس... وتحذير للمواطنين
Lebanon 24
إبتداءً من الغدّ هكذا سيُصبح الطقس... وتحذير للمواطنين
05:49 | 2024-06-16
16/06/2024 05:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2024-06-17
مبادرة رئيس المجلس.. رهان على فشل المعارضة؟
05:00 | 2024-06-17
هذا ما سيحصل لو اندلعت الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل
04:55 | 2024-06-17
"درون" إسرائيلية تخترق أجواء بنت جبيل.. وهكذا تم التصدي لها
04:24 | 2024-06-17
وزير العدل اختتم زيارته لمقر الامم المتحدة
04:21 | 2024-06-17
المطران ابراهيم احتفل باليوبيل الفضي للمتزوجين في ابلح: الزواج في المسيحية ليس مجرد عقد
04:20 | 2024-06-17
على وقع الهدنة التكتيكية في غزة.. قصف اسرائيلي يطال قرى جنوبية عدة
فيديو
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
02:18 | 2024-06-17
17/06/2024 12:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
17/06/2024 12:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
17/06/2024 12:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24