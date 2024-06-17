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لبنان
الوسيط الأميركي يحمل أفكاراً جديدة وحزب الله سيقابل التوسعة للحرب بالمثل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-06-2024
|
01:00
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ينتظر المعنيون ما سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان يوم غد بعد زيارته تل أبيب اليوم والتي تأتي على وقع تفاقم المواجهات بين حزب الله واسرائيل. وسيلتقي هوكشتاين في بيروت كلا من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وسوف يطرح معهم خطر تفاقم الصراع واهمية "الالتزام بالقواعد" لعدم انزلاق الأمور نحو حرب مفتوحة. وتشير المعلومات الى ان الوسيط الاميركي كان قد التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يزور واشنطن وبحث معه في الوضع في جنوب لبنان، متحدثاً عن أنه يعمل على مقترح يقوم على وقف الخروقات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية وتراجع حزب الله مسافة 8 كلم عن الحدود، ومن المرجح أن تكون هذه المقترحات على طاولة بحث هوكشتاين في لبنان.
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وتعتبر أوساط مقربة من الاميركيين ان الوضع الراهن بلا أفق لا سيما وأن اسرائيل لا تريد حلاً يعيد الأمور الى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الاول، على عكس الحزب الذي يهتم بعودة الامور إلى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ.
وتأتي زيارة هوكشتاين فيما يقوم وزير الحرب الإسرائيلي يؤآف غالانت بزيارة إلى واشنطن بدعوة من نظيره الأميركي لويد اوستن حاملاً معه ملفات تتصل بالوضع في جنوب لبنان وفي قطاع غزة.
وعلم "لبنان 24" ان السفيرة الاميركية ليزا جونسون التي عادت الى لبنان التقت في الساعات الماضية وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وبحثت معه في ملف الجنوب .
إلى ذلك تؤكد مصادر مقربة من حزب الله عدم اهتمام الحزب بالتهديدات الاسرائيلية التي توضع فقط في خانة التهويل، لا سيما وأن اسرائيل تعيش صراعاً داخلياً وتتخبط في حربها على غزة، لكن المصادر نفسها تشير إلى أن اي توسعة من قبل العدو للحرب سوف تقابلها توسعة من شأنها ان توجع اسرائيل وتلحق بها خسائر فادحة.
على خط آخر، يزور أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين لبنان الاحد المقبل في زيارة تستمر اربعة ايام وتحمل طابعاً راعوياً، لكنه سوف يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من "منظمة فرسان مالطا".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
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