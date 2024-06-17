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لبنان

التهديدات بعملية عسكرية مستمرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-06-2024 | 01:45
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بالرغم من مرور مهلة 15 حزيران التي كان يضعها اكثر من مصدر ديبلوماسي كحد فاصل عن العملية العسكرية الاسرائيلية الواسعة في لبنان، الا ان المخاوف الجدية بهذا الشأن لا تزال قائمة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن اكثر من شخصية ديبلوماسية لا تزال تحذر لبنان من ان تل ابيب تنوي بشكل حاسم القيام بعمل عسكري كبير ضد لبنان، ليس بالضرورة ان يرتقي الى حرب شاملة ومفتوحة، لكنه سيتجاوز الخطوط الحمر الحالية.
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وترى المصادر ان هناك رفضا اميركيا كبيرا لهذا الامر لكن ليس بالضرورة ان تتمكن واشنطن من منع تل ابيب من القيام بالخطوة، وهذا ما نقل بشكل حرفي الى اكثر من شخصية سياسية لبنانية في الايام القليلة الماضية.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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