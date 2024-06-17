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كشفت مصادر متابعة أنّ دورة قوى الأمن الداخلي لتطويع عناصر جديدة لصالح المديرية، ما زالت مستمرة وقائمة وقد خضع المتقدمون إليها لبعض الإختبارات المُخصصة لهم داخل مراكز أمنية جرى تحديدها مسبقاً.وبحسب المصادر، فإن الدورة سالكة بكافة تفاصيلها وما من عراقيل حالياً أمامها، لاسيما أن إقبال الشباب المسيحي عليها تحسّن، وبالتالي فإن المناصفة بين المتقدمين للدورة باتت تتحقق تدريجياً ضمن العدد المطلوب لها.