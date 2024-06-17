المهرجانات تنبض من جديد... "إهدنيات الدولي" يعلن برنامجه "ليبقى لبنان حيًا ومنتجًا"

اهدن لا تنام على مواعيد جديدة في هذا الصيف مع السهر والطرب والنشاطات السياحية والبرامج، التي تنظمها جمعيات عدة بالتعاون مع البلدية لاستقطاب السيّاح والمغتربين، إلى جانب عودة "مهرجان إهدنيات الدولي" في نسخته العشرين ببرنامج فني غني ومتنوع، ما بين 18 و28 تموز المقبل. في خلال 20 موسما من السحر والتنوع والإبداع، ثبت المهرجان حضوره على خريطة المناسبات الثقافية اللبنانية والعربية وكرس مكانة إهدن كبلدة نموذجية ومقصدا للسياحة الدينية والتراثية والبيئية والترفيهية.

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يتحدى منظمو مهرجان "إهدنيات" مناخ الحرب في الجنوب ليقدم برنامجا فنيا متنوعا يجسد إرادة الحياة لدى اللبنانيين، بحسب رئيسته ريما فرنجية. ويأتي الاحتفال بعشرينية "إهدنيات"، في ظل واقع صعب وقاس من دمار وحرب وضحايا وشهداء، حاملا رسائل حب وسلام وإصرار على إعلاء قيم الفن والعطاء في وجه العدوان.

وأشارت رئيسة المهرجان ريما فرنجيه في حديث لوكالة "فرانس برس"، الى ان "قلبنا وعقلنا مع غزة وطبعا مع أهلنا في جنوب لبنان. لكن بعدما درسنا كل الاحتمالات، وجدنا أن التضحيات كلها التي يقدمها الجنوب هي ليبقى لبنان حيا ومنتجا"، وأكدت تضامنها "مع جنوب لبنان وغزة"، وقالت: "صحيح ان إهدن بعيدة جغرافيا عما يحصل في الجنوب، لكنها القريبة وجدانيا وقادرة على أن تكون فسحة دعم لأصحاب المصالح الصغيرة المتأثرين بالأزمة الاقتصادية، وأن تقدم تجربة فنية وثقافية وإنمائية فريدة لأهل المنطقة وللسياح الذين قرروا رغم كل الظروف زيارة لبنان".

فعاليات المهرجان

تنطلق فعاليات المهرجان بنسخته العشرين في 18 تموز إلى 28 منه، وغالبية ضيوفه هم من النجوم اللبنانيين، ويتلون المهرجان بإطلالات للفنانَين السوريين ميادة الحناوي وناصيف زيتون.

يفتتح بسهرة موسيقية "رحبانيات" لغسان الرحباني، لتكون بمثابة تحية لوالده الراحل إلياس الرحباني، وتضمّ برنامجاً منوعاً يشمل الغناء الشّعبي والطّربي، وترافقه على الشاشات مقاطع سينمائية تجسد الأغاني التي سيتم غنائها وعزفها بالاضافة الى لوحات راقصة ترافق بعض الاغاني على المسرح.

وفي 20 تموز، تحيي الفنانة عبير نعمة أمسية المهرجان الثانية. وفي 21 تموز تستضيف خشبة "مسرح إهدنيات" مسرحية "ميري كريم" للمخرجة لينا أبيض، وهي مسرحية كوميدية لاقت نجاحاً كبيراً في لبنان، ومؤخراً في دبي. يشارك فيها كلٌّ من دوري السمراني، ولمى لاوند، وميا عون.

ويطلّ الفنان ناصيف زيتون ضمن المهرجان في 25 تموز، ويحيي سهرة غنائية شبابية.

وتُعد المطربة ميادة الحناوي مفاجأة المهرجان، وتقدم حفلة غنائية في 27 تموز، تؤدي فيها أجمل أغنياتها الطربية.

وتختتم "إهدنيات" فعالياتها بأمسية موسيقية "دانسينغ مون 2" ملبّية أذواق الشباب من موسيقى معاصرة وحماسية.

تتعدّد أوجه السهر في إهدن وتتنوّع الحفلات والنشاطات، حيث يصل الساهرون الليل بالنهار ويستمتعون بانبلاج الفجر وإشراقة الشمس ويتناولون "كاسة من السحلب" على الميدان قبل أن يذهبوا الى النوم بعد طلوع الضوء..