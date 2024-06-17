رستم يستقبل مهنئين بالاضحى

استقبل عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد رستم مهنئين بعيد الأضحى، من مختلف المناطق العكارية لا سميا من منطقة الدريب الأوسط وسهل عكار.





وقال رستم أمام زواره، أن "الجرح في الأمة كبير، فأهالي غزة وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم لا تفارق عقول الغيارى والألم كبير وكبير إلا أن الحياة تحمل معها الكثير من الأمل، فالأضحى يحمل في طياته الكثير من معاني التضحيات والأمل باليسر بعد العسر".

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