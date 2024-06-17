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لبنان

القاضية عون: يا عالم أموالكم ‏طارت استفيقوا

Lebanon 24
17-06-2024 | 02:31
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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "إكس": "فوري" وقضية "اوبتيموم"، هما وجهان لعملة واحدة  هي عملة الفساد المالي. "فوري" لوحقت ولا تزال. تبقى قضية "اوبتيموم" وهي الأخطر. المطلوب من كل آدمي مسؤول في هذا البلد، رفض ما يحاولون طمسه خاصة عن طريق عرقلة التحقيق امامي. المطلوب وقفة جماعية. التعاميم ضدّي هي لهذا الغرض. يا عالم أموالكم ‏طارت استفيقوا".
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