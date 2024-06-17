الحرارة الى مزيد من الارتفاع… فكيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟





الطقس المتوقع في لبنان:

Advertisement الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال والتي تعود الى معدلاتها الموسمية و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، كما تنشط الرياح احياناً و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة خاصة في الفترة المسائية حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي. طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للإرتفاع يوم الثلاثاء تحت تأثير كتل هوائية حارة.الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال والتي تعود الى معدلاتها الموسمية و ارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، كما تنشط الرياح احياناً و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة خاصة في الفترة المسائية حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال و دون تعديل على الساحل وعودة ظاهرة الانقلاب الحراري، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة و رؤية سيئة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة و ظهور طبقات من الغبار في الاجواء و نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة بدءًا من ارتفاعات منخفضة .

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و انخفاضها على الجبال و غبار في الاجواء كما ترتفع نسبة الرطوبة مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.