وزير الثقافة زار شيخ العقل في دارته في شانيه مهنّئاً بالأضحى

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زار وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على رأس وفد من الوزارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى في دارته في بلدة شانيه وقدّم له التهاني بمناسبة عيد الأضحى وتداول معه وفاعليات ثقافية من المنطقة في شؤون عامة وفي مشاريع تراثية وثقافية تهمّ منطقة عاليه والجرد .كما جرى التداول في مشاركة سماحته وجمعيات من الجبل في فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة.